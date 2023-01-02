Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulan Ormanya, 52 türde 829 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Orman kütüphanesi, ormanköy, kamp alanları ve yürüyüş parkurları gibi farklı etkinlik imkanları da bulunan Ormanya'yı geçen yıl 7 milyon 91 bin kişi ziyaret etti.

Covid-19 öncesi dönemde 2019'da 7 milyon 211 bin kişiyi ağırlayan Ormanya, tedbirlerin kaldırılmasının ardından yeniden eski hareketli günlerini yaşıyor.

Yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çeken Ormanya, dört mevsim ziyaretçilerini bekliyor.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, Ormanya'nın 2022'de de ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Farklı deneyimler için Ormanya'daki alanların ziyaret edildiğini aktaran Alioğlu, "Kimi çocuk hayvan çiftliğimizde hayvanlarla yakın temas kurabildi kimi yaban yaşam alanı içerisinde doğa yürüyüşlerinde bir araya geldi, kimi ise doğa eğitim ve etkinliklerimizle Ormanya'da bulunma fırsatı buldu." dedi.

Alioğlu, Ormanya'da yeni hizmete sunulan alanlar olduğuna işaret ederek, geçen yıl Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan ve doğaya tekrar geri dönemeyen kuşlar için engelli kuşlar barınağı açtıklarını kaydetti.

Barınakta Türkiye'nin birçok yerinden gelen engelli yırtıcı kuşlar bulunduğunu anlatan Alioğlu, kendi habitatlarına uygun tasarlanan alanlarda bu kuşların ömürlerinin sonuna kadar misafir edilebileceğini söyledi.

"Ormanya'yı bu yıl 17 ülkeden turistler ziyaret etti"

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildikten sonra doğal yaşamına dönemeyen leyleklere "Düşkün Leylekler Evi"nde bakıldığını anımsatan Alioğlu, yaban yaşam alanında geçen yıl 40'a yakın yavrunun dünyaya geldiğini, bunlardan 10 kızıl geyiği doğal yaşam alanına saldıklarını bildirdi.

Alioğlu, kamp alanında 14 bin yerli ve yabancı turistin konakladığını belirterek, flora, fauna, doğa yürüyüşleri ve kuş gözlem etkinliklerine 5 bine yakın vatandaşın katıldığını, çocukların ve gençlerin doğayla daha yakın temas kurması için düzenledikleri doğa eğitim ve etkinliklerinde ise 1300 ziyaretçiyi ağırladıklarını kaydetti.

Ormanya'yı bu yıl 17 ülkeden turistlerin ziyaret ettiğini aktaran Alioğlu, "Yıl boyunca hem farklı illerimizden ziyaretçilerimiz bize turlar aracılığıyla ulaştı hem de yabancı turistlerimiz turlarla alanımızı ziyaret etti. Bunlar içerisinde özellikle Orta Doğu, Avrupa turistinin fazla olduğunu görüyoruz." dedi.

Alioğlu, ücretsiz ziyaret edilebilen Ormanya'nın Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olduğunu vurgulayarak, 26 kilometrelik doğa parkurunda yürüyüş yapılabildiğini, bisikletlerle alana gelinebildiğini anlattı.

"Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyoruz"

Ziyaretçilerin, Yaban Yaşam Alanı'nda yaban hayatını gözlemleme imkanı bulduğuna işaret eden Alioğlu, flora, kelebek ve kuş gözlem etkinliklerinin gerçekleştirebildiğini, alanda bulunan 7 doğal gölette, biyoçeşitliliği inceleme fırsatı bulduklarını bildirdi.

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçen yıl 1300'e yakın yaban hayvanın tedavi edildiğini aktaran Alioğlu, bunlardan 600'e yakınının doğaya tekrar salındığını belirtti.

Çevre illerden gelen yaralı hayvanlara da hizmet eden merkezin sahip olduğu donanıma değinen Alioğlu, "Röntgen odasından tutun, yine aynı şekilde kan laboratuvarlarına, karantina bölümlerine kadar birçok yaban hayvanımızın tedavisi için burası merkez konumunda artık." diye konuştu.

Alioğlu, dört mevsim ziyaretçi ağırlamalarının avantaj olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Ziyaretçilerimiz, baharda geldikleri zaman burada çok zengin bitki örtüsüyle karşılaşıyorlar. Sadece Kocaeli'ye ait olan endemik türlerin burada görme fırsatı bulunuyor. Bununla beraber kışın geldikleri zaman geçen yıl ufak kar şenliği yapmıştık. Buraya geldiği zaman çok güvenli ve konforlu ortamda kampla ilgili etkinlikleri burada gerçekleştirebiliyorlar. Kızaktan, kayaktan tutun da kartopu oynamaya kadar birçok etkinlik burada gerçekleşebiliyor. Özellikle turlarla gelen ziyaretçilerimiz, yıl boyunca bizi yalnız bırakmıyorlar. Dört mevsim Ormanya açık."