8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Türkiye'nin en büyük 2. sulama projesi olan Silvan Projesi kapsamında çalışmalar hızla sürüyor.

Silvan Projesi kapsamında inşası süren Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının yapımının tamamlanmasıyla yörede 7 milyar 500 milyon metreküp suyun depolanabileceği kapasite oluşturulacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile Silvan Barajı'nda yürütülen çalışmalarla ilgili hem helikopterle havadan hem de yerinde incelemelerde bulundu.

Barajın güvenliğinde görevli Şehit Üsteğmen Murat Taylan Öncel ve jandarma üs bölgesindeki askerlerle bir araya gelen Karaloğlu, askeri gözetleme noktasından barajı izledi.

Daha sonra Babakaya tünelini gezen Karaloğlu, burada yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

"Silvan Barajı, Diyarbakır'da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak"

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin devam eden kısımlarını havadan görerek bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Projede ana barajla beraber 8 barajın olduğunu bildiren Karaloğlu, "Proje, sulama tesisleriyle aslında 31 ayrı işin olduğu, bugünkü 2021 yılı fiyatları ile sadece inşaat kısmı 20 milyar lira olan büyük bir kamu yatırımı. Şu ana kadar projenin alt barajlarından Kuruçay, Pamukçay ve Başlar barajında su tuttuk. Gelirken helikopterle de bunları yukarıdan görmüş olduk. Ambar barajında inşallah 2021'in sonunda su tutmaya başlayacağız. Kıbrıs barajında şu anda inşaat devam ediyor." diye konuştu.

Bulaklıdere Barajının ihalesinin 2021'in sonunda yapılacağını ve son alt baraj olan Karacalar Barajının ihalesinin de 2022'de gerçekleştirileceğini ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Silvan Projesi'nin şu anda üzerinde bulunduğumuz en önemli yatırımı ana baraj. Bu ana baraj gövdesi kaya dolgu ve ön yüzeyi beton kaplama Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı. 175,5 metre yüksekliği ile de Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı ve 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi var. Barajın sadece inşaat maliyeti değil bir de bugünkü rakamlarla 4 milyar liralık da kamulaştırma maliyeti var ki şu anda kamulaştırma işlemlerine de devam ediyoruz."

Şu anda barajın taş dolgususun bittiğini, ön yüzeyinin de betonlama çalışmasının devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "İnşallah 2022 yılı içerisinde ön yüzeyin betonlama çalışmaları tamamlanacak ve 2022'nin sonunda hedefimiz, Silvan Barajı'nda su tutmayı planlıyoruz. Su tuttuğumuz alanların kamulaştırılmasını tamamlayabilirsek 2022 sonunda inşallah su tutmuş olacağız." diye konuştu.

Karaloğlu, barajın temel amacının sulama olduğuna işaret eden Karaloğlu, "2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak bu barajdan, yani ana baraj ve alttaki 7 barajla beraber 2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak. Bu çok büyük bir alan ve tamamlandığında Silvan Barajı Diyarbakır’da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak ve yıllık bugünkü rakamlarla 3,5 milyarlık bir tarımsal gayri safi milli hasıla oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"2022 yılında 75 bin dönümlük alanda ilk sulamaya başlayacağız"

"Diyarbakır'ın özellikle Silvan, Bismil ve Sur ilçemizin çiftçilerinin gelirini çok yukarı çekecek. Özellikle bölgedeki sanayi, tarımsal ürünleri, pamuk, mısır gibi üretimini artıracak ve Diyarbakır'ı gerçek bir tarımsal üretim merkezine dönüştürecek. Bugün de Diyarbakır bir tarımsal üretim merkezidir. Ama Silvan Barajı bittiğinde gerçek bir tarımsal üretim merkezine haline dönüşecek. 2022 yılında 75 bin dönümlük alanda Kuruçay, Pamukçay ve Başlar barajımızdan ilk sulamaya başlayacağız." diyen Karaloğlu, çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"O barajlarımız su tutuyor. Projenin nihai bitmesi hem de barajın bitmesi için devam eden 2 büyük tünelimiz var. Babakaya ve Silvan tüneli. 19 kilometrelik 2 büyük tünel var. O tünellerin tamamlanması ve 97 kilometrelik ana kanal, saniyede 211 metreküp su taşıyacak büyük bir nehir. Ana kanalın tamamlanması için daha epeyce işimiz var. Şu anda yüzde 20'ler civarındayız. Projenin tamamlanmasıyla ülkemiz, bölgemiz Diyarbakır'ımız çok büyük bir tarımsal ivmeyi de yakalamış olacak."

Barajın ayrıca 160 megavatlık kurulu enerji üretimine sahip olduğu ve bununla ilgili de santral binası inşasının devam ettiğini anlatan Karaloğlu, barajın ve projenin esas amacının tarımsal sulama olduğunu vurguladı.

Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da halkın yaşamını kolaylaştırmak ve halkın gelirini artırmak için Türkiye'nin en büyük kamu yatırımını Silvan'da yaptıklarına işaret ederek, "Burada çalışan bölgenin çocuklarını, Kürt çocuklarını gelip bir ahlaksız örgüt öldürmesin diye de koca bir güvenlik teşkilatı kurmak zorunda kalmışız. Bu da bizim üzüntümüz ama biz her koşulda inşallah bu proje tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacaktır." dedi.