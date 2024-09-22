Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.09.2024 11:43

Diyarbakır'da şantaj operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen şantaj operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da şantaj operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan M.K'nin şikayeti üzerine, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişilere kişisel verilerini ve müstehcen görüntülerini ele geçirdiklerini iddia ederek şantaj yapan suç şebekesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile takibe alınan ve sahte isim kullandığı belirlenen S.B. adlı kadın, daha önce seri numaraları alınmış 2 milyon liralık ödemenin teslimi için M.K. tarafından polisin belirlediği bir iş yerine davet edildi.

Ekipler, S.B'yi buluşma yerinde parayı alıp ayrılacağı sırada üzerinde ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, şebekenin diğer üyeleri R.H. ve H.T'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Mardin'de devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
Arkeoloji dünyasının kalbi Şanlıurfa'daki kongrede atacak
11:57
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
11:36
TEM Otoyolu'nun ortasında yürüyen kadın kamerada
11:29
Yeşildere Barajı su tutmaya başladı
11:26
Brezilya, X'ten yasal temsilcisi için gerekli belgeleri 5 günde sunmasını talep etti
11:15
İkinci dönem umre turları 6 Ekim'de başlıyor
Gazze'de sağanak etkili oldu
Gazze'de sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
TEM Otoyolu'nun ortasında yürüyen kadın kamerada
TEM Otoyolu'nun ortasında yürüyen kadın kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ