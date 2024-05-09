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Güncel
AA 09.05.2024 13:06

Diyarbakır'da öksüz kızıl tilki yavrularına titiz bakım

Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, veteriner fakültesi öğrencilerinin "Dicle" ve "Fırat" ismini verdikleri iki öksüz tilki yavrusuna ev sahipliği yapıyor.

Diyarbakır'da öksüz kızıl tilki yavrularına titiz bakım
[Fotograf: AA]

Sivas'ta ve Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde araç çarpması sonucu ölen iki kızıl tilkinin yavrusu vatandaşlarca arazide bulundu. Öksüz kalan yavrular, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Tilki yavruları, ilk kontrollerinin ardından ekiplerce Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine, DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğünde yaban hayvanları üzerine çalışma yürüten veteriner hekim Kasım Ertürk ve Emre Yalçın'a teslim edildi.

Koruma altına alınan yavrulara, merkezde uygulamalı eğitim gören Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri tarafından "Dicle" ve "Fırat" ismi verildi.

Bu merkez, veteriner fakültesi öğrencileri tarafından sahiplenilen yavruları iyileştirmek ve doğal yaşam alanlarına geri bırakmak için çalışıyor.Tilki yavrularının beslenmesi ve bakımı, merkezin uzmanları ve öğrencileri tarafından özenle yapılıyor.Bakımı yapılan tilki yavrularına biberonla süt, şırıngayla vitamin veriliyor, ciğerle beslenmeleri sağlanıyor.

Diyarbakır'da öksüz kızıl tilki yavrularına titiz bakım

"3-4 ay bakımlarını yapacağız"

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Alaeddin Kaya,merkeze getirilen yabani türlerin tedavilerini yaptıklarını, beslenmelerini sağladıklarını, rehabilite ederek onları yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırdıklarını söyledi. Kaya, yavruların yaklaşık 3-4 ay boyunca bakımlarının yapılacağını ve iyileştikten sonra doğaya bırakılacaklarını vurguladı.

Kaya, Rehabilitasyon merkezine yoğun olarak göçmen kuşlara ev sahipliği yapan merkeze memeli ve sürüngen türlerin getirildiğini de söyledi. 

Rehabilitasyon merkezinde çalışan Veterinerlik öğrencileri ise yavrulara annelerinin yokluğunu hissettirmemek için özen gösterdiklerini vurguladılar.

Diyarbakır'da öksüz kızıl tilki yavrularına titiz bakım

"Onlara annelerinin yokluğunu hissettirmeyeceğiz"

Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Furkan Işık da Sivas ve Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinden getirilen tilki yavrularının çok sevimli olduğunu, onlara iyi şekilde baktıklarını söyledi.

Yavrulara Mezopotamya'nın iki güzel nehrinin ismini verdiklerini vurgulayan Işık, "Dicle ve Fırat ismini koyduk. Onlara annelerinin yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Onları mutlu bir şekilde doğaya göndereceğiz" diye konuştu.

Diyarbakır'da öksüz kızıl tilki yavrularına titiz bakım

Öğrenci  Başak Keçeli ise merkezde yaban hayvanlarını yakından tanıma ve tedavi süreçlerini yakından öğrenme imkanı bulduklarını söyleyerek, tilki yavrularının bakımlarını yaptıklarını, beslenmelerini sağladıklarını söyledi.

3. sınıf öğrenci Furkan Dalkırdan da tilki yavrularıyla ilgilenmenin çok keyifli olduğunu, onlara çok bağlandıklarını anlattı.

Daha çok küçük oldukları için yavrulara ihtiyaçları olan ilgiyi göstereceklerini vurgulayan Dalkırdan, "Onların iyileşip sağlıklı hale geldikten sonra doğaya bırakıldıklarını görmek bizim için heyecan ve mutluluk verici olacak." sözlerini kullandı.

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