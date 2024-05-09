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Güncel
AA 09.05.2024 13:01

Batman'da trafik denetimi yapıldı

Batman'da Demokrasi Bulvarında trafik denetimi yapıldı.

Batman'da trafik denetimi yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Demokrasi Bulvarında denetim yapıldı.

11 araç trafikten men edildi

Radar ve dron destekli trafik denetiminde, şoförlerin kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yaya önceliği ve emniyet kemeri kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Trafik denetimleri kapsamında 33 araç denetlendi, 24 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.

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