Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 11.05.2023 17:13

Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Diyarbakır’da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranması olan 3 şahsı yakaladı.

Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

İcra edilen titiz çalışmalar sonucunda, “Silahla Kendisini Tanınmayacak Hale Koyması ve Yol Kesmek Suretiyle Yağma” suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., Çermik ilçesinde “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” ve çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Bismil ilçesinde “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şüpheliler yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan açıklamada halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. 

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Erzincan'da öğrencilerin uygulama derslerinde ürettiği fideler satışa sunuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:44
Hollandalı 54 yaşındaki kadın "Müslüman" oldu
17:33
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'de
17:33
Şırnak'ta 110 afetzede aileye evlerinin tapusu verildi
17:32
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İstanbul'da konuştu
17:29
Merkez Bankası rezervleri 114,1 milyar dolar oldu
17:31
Yurt dışına kaçmaya çalışan 12 terörist yakalandı
Çiftçi kadın, ortaokul öğrencilerine ata tohumuyla tarım tekniklerini öğretti
Çiftçi kadın, ortaokul öğrencilerine ata tohumuyla tarım tekniklerini öğretti
FOTO FOKUS
Rögarlardan sızan köpük ulaşımı aksattı
Rögarlardan sızan köpük ulaşımı aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ