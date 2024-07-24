Diyarbakır'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Kantar Köprülü Kavşağı altında kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Araç daha sonra karşı yönden gelen, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobillerle çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tek yönden araç geçişine izin verilen yolda araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.