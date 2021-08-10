İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışmada, Diyarbakır'ı merkez alan bir suç örgütünün, ülke genelinde ikinci el alışveriş konusunda popüler olan bir internet sitesi ile sosyal medya platformu üzerinden dolandırıcılık eylemlerinde bulunduğu belirlendi. Ayrıca zanlıların, örgüt üyesi hackerlar tarafından

açılan çok sayıda profili ellerinde bulundurarak bu hesaplarla oluşturulan sahte satış ilanları üzerinden özellikle oto kaportacılık ve giyim üzerine faaliyet yürüten esnafı hedef aldıkları saptandı.

Hasarlı araçlara dair oluşturulan sözde satış ilanlarıyla mağdurlara ulaşıldığı, ilanların inandırıcılığı için yasal olmayan yollarla elde edilen gerçek kişi ve araçlara ilişkin ruhsat bilgi ve fotoğrafların da kullanıldığı, sahte profillerde özellikle asker, avukat, doktor gibi meslek gruplarına ait fotoğrafların tercih edildiği, anlaşmaya varılması üzerine mağdurlardan kapora istenildiği, ardından sahte satış sözleşmeleri ve araç ruhsatları düzenlenerek fotoğrafının gönderildiği, satışın gerçekleştiğine inanan mağdurun çok yüklü miktarlara varabilen satış bedelinin tamamını zanlıların kontrolündeki banka hesaplarına gönderdiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin, aynı yöntemlerle sözde toptan kıyafet satış ilanları da yayınlayarak vatandaşlara ulaştığı, pazarlığın ardından ikna edilen mağdurların satış bedelinin tamamını örgüt hesaplarına gönderdiklerinin anlaşıldığı, araştırmaların derinleştirilmesi sonucunda bu yöntemlerle ülke genelinde 52 kişinin yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Suç örgütüne yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yapılan 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 Ağustos'ta Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya, Mersin, Gaziantep ve Siirt'te 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aramalarda, av tüfeği, yüklü miktarda nakit para, cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.