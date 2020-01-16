Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 136'ncı gününe girdi.

Şırnak'ın İdil ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan oğulları Mahmut için gelen anne Hamdiye ve baba Emin Arslan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Hamdiye Arslan Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun kaçırılmasının ardından büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

HDP ile terör örgütü PKK'nın ilişkisi olduğunu ifade eden Arslan, "HDP çocuğumu getirebilir. Birbiriyle anlaşmalı, diyalogları var. Bu çocukları anne ve babalarına getirebilirler. Bu çocuklar küçücük." dedi.

Baba Emin Arslan ise oğlunun kaçırıldığını vurgulayarak, "Oğlum 14 yaşında kaçırıldı, daha ortaokula gidiyordu. HDP ile PKK'nın eli birdir. Oğluma almadan buradan gitmeyi düşünüyorum. Oğlum zorla kaçırıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA