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Barış Pınarı bölgesinde EYP imhası sürüyor16 Ocak 2020 Perşembe 14:10 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 14:11
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin başarılı şekilde imha edildiğini bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdürdüğü belirtildi.
Faaliyetler esnasında tespit edilen EYP düzeneğinin kahraman Mehmetçik tarafından imha edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA