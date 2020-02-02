Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Ulu Cami'de sabah namazını kıldırdıktan sonra İl Müftülüğünce düzenlenen dua programında vatandaşlara hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, 81 il ve 922 ilçe müftülüğü ile 90 bin cami ve yaklaşık 40 bin Kur'an kursunda çocuklar, gençler ve kadınlara Hazreti Muhammed'in insanlığa kazandırdığı değerleri aktarmaya çalıştıklarını belirten Erbaş, "Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerlere göre çocuklarımızı yetiştirmeye çalışalım." ifadesini kullandı.

En çok önem verdikleri konulardan birinin, 4-6 yaş grubu Kur'an kursları olduğunu aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.' Rabbin kim, Peygamberin kim, kitabın ne, kimin ümmetisin, kimin zürriyetindensin? Hatırlayın, daha konuşmaya yeni başladığımız sıralarda hocalarımız, büyüklerimiz bizi böyle yetiştirmedi mi? Onun için dini mübini İslam'a olan bağlılığımız elhamdülillah hep oldu ve kıyamete kadar da olacaktır. Neden? Çünkü küçük yaşta zihinlerimize yerleşen o ilkeler, o değerler ebediyen bizimle beraber gidecek, son nefesimize kadar bizimle beraber olacaktır."

Erbaş, eğitim bilimcilerin insanoğlunun karakterinin yüzde 63'ünün 7 yaşından önce oluştuğunu kabul ettiğini, çocuklara bu gerçeğe göre sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Çocukların karakter yapısının oluşmasında annesinin, babasının, hocalarının rolünün olmasını, onlara iyilik yapmanın yeryüzündeki en güzel şey olduğunu öğretmelerini istediklerini vurgulayan Erbaş, "Yalan söylemenin çok çirkin bir şey olduğunu öğretsin. Anne, babaya karşı itaatkar olmak gerektiğini öğretsin. 'Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın 'Büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir' ilkesine göre çocuklarımızı yetiştirelim. Bütün öğretmenlerimizin bu şekilde o küçücük yaştaki çocuklara yaklaşımda bulunması gerekiyor." diye konuştu.

"Çocuklara rol model olmalıyız"

Erbaş, hem anne ve babaların hem de imamlar, vaizler, müftülerin ve bütün öğretmenlerin çocuklara rol model olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gönlüm şunu istiyor ki bir Müslüman ailenin çocuğu evde annesinin, babasının namaz kıldığını, oruç tuttuğunu, her gün Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğunu, hayatına yalan karıştırmadığını göre göre büyüsün, dedikodu, gıybet etmediğini yaşaya yaşaya büyüsün, mazlumlara, fakirlere, fukaraya yardım ettiğini göre göre büyüsün. İşte ailede eğitim budur. Farkına varılmadan çocukların karakterlerinin oluştuğu eğitim budur. Bunun için gayret etmek zorundayız. Bu millet, bu değerlerine sahip çıktığı zamanlarda hep yüceldi, yükseldi."

Daha sonra Erbaş, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar ile tüm şehitler ve yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak öğrenciler için dua etti.