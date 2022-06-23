Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
DGS giriş belgeleri yayınlandı mı? DGS ne zaman 2022?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 3 Temmuz'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2022-DGS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.
2022-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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