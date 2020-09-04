Karabük'te alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden L.A. (54) yönetimindeki 06 VZZ 24 plakalı otomobil, Polisevi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan 7 yaşındaki oğlu L.A. yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, kontrolü bir şekilde tekrar açıldı.