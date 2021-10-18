Valilikçe hayata geçirilen ve 10 bin kişinin istihdam edilmesi beklenen söz konusu proje çerçevesinde yapılan bazı iş yerlerinde çalışmalar tamamlandı.

İstanbul'dan gelerek tekstil fabrikası kuran girişimci Akün, ilk etapta işe aldığı 100 kişiyle üretime başladı.

Burada üretilen ürünler yurt içinin yanı sıra Avrupa ve Balkan ülkelerine de ihraç ediliyor.

Akün, gazetecilere, kentin tekstil üretmek isteyenler için cazip bir yer olduğunu ve devlet desteğiyle kurdukları tekstil fabrikasında 100 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.

İstanbul'daki firmasını 6. bölge desteğinden faydalanmak için buraya getirdiğini belirten Akün, Sultan Alparslan Tekstilkent'in ilk misafirleri olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Fabrikadaki işçileri sigorta güvencesiyle çalıştırdıklarını ve yeni alımlar yaptıklarını ifade eden Akün, şunları kaydetti:

"Şu anda günlük 1200 civarında pantolon ve üst grup üretimi yapıyoruz. Bunların hepsi ihracata giriyor. İlk önce Balkan ülkeleri ve Avrupa olmak üzere dünyanın her yerine gidebilen ürünler yapılmaktadır. Yaklaşık 3 ay sonra burası daha da büyüyecek ve yan taraftaki binayı katmamızla istihdam sayımız 400 olacak. Burada en büyük faktör devlet desteklerinin olması."

Akün, yıllık olarak ekonomiye yaklaşık 10 milyon lira katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Çalışanlardan Eda Korkmaz da işe başladığı için heyecanlı olduğunu söyleyerek, "İlk defa kendi maaşım olacak ve maaşımla aileme destek olacağım. Güzel bir ortam. İşle birlikte üniversiteye de hazırlık yapıyorum." dedi.

Nardane Alındık ise fabrikanın birçok kişiye iş imkanı sunduğunu aktararak, "Ben de eşime destek olmak için çalışıyorum. İşe yeni başladım. İşimden memnunum. Bu ilk işim. Yeni evliyim ve iş sayesinde aile ekonomimize katkı sağlıyorum." diye konuştu.