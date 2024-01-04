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Güncel
İHA 04.01.2024 11:58

Derepazarı mandalinasında hasat iyi, satışlar kötü

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yetişen ve ismini yetiştiği ilçeden alan Derepazarı mandalinasında bu yıl hasadın verimli geçtiği ancak mandalina satışlarının düştüğü belirtildi.

Derepazarı mandalinasında hasat iyi, satışlar kötü

Derepazarı ilçesinde vatandaşlar tarafından Derepazarı mandalinasının hasadı gerçekleştirildi.

Toplanan mandalinalar yıllardır Karadeniz Sahil Yolu kenarında kurulan tezgahlara götürülüyor. Tezgâh sahipleri tarafından mandalinalar özenle seçilerek diziliyor. Satışa hazırlanan mandalinalar yol kenarında müşterilerini bekliyor. Yol kenarında tezgâhları gören vatandaşlar satın alarak Türkiye’nin farklı illerine götürüyor. Ününe ün katan Derepazarı mandalinasının 1 kilogramı ise bu yıl 15 TL'den satılıyor. Mandalina satıcıları bu yıl geçmiş yıllara göre satışın düştüğünü belirtti.

“Geçen seneye göre satışı düşük”

Geçen yılki satışların yüksek olduğunu bu sene düştüğünü belirten Aydın Tibet, “Bu sene satışlarımız biraz düşük. Satışlar düşük olduğundan ötürü potansiyel düşük. Vatandaşlarımız burayı biliyor. Bilen vatandaşımız gelip alıyor. Buradaki mandalinada ilaçlama yoktur. Doğal mandalinadadır. İnek gübresi kullanılmaktadır. İçerisinde çekirdek yoktur. Aroması yüksektir. Kivimiz, limonumuz bulunmakta. Başka meyvelerimizde bulunmakta fakat şu an mevsimi değil. Geçen seneye göre satışı düşük. Ürünlerimizi sergiledik. Vatandaşlarımızı bekleriz. Gelip görün alan alır, almayanın canı sağ olsun. Burada fidanlarımızda var. Fidanlarının yaşına göre fiyat değişiyor. 100, 150, 200 TL ye fidan var. Derepazarı mandalinası baya ilgi gördü. Tadı da güzel. Müşterilerimizi, vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Derepazarı mandalinasında hasat iyi, satışlar kötü



“Geçen sene iyi olan satışlar bu sene iyi değil”

Derepazarı mandalinası herkes tarafından beğenildiğini söyleyen Ali Köse, “Mandalinanın kilosu 15 TL. Bazı yerlerde ucuz olduğunu söyledikleri zaman satamıyoruz. Geçen sene iyi olan satışlar bu sene iyi değil. Çok güzel, iyi mandalinamızın olmasına rağmen düşüş var. Derepazarı mandalinası çok güzel. Herkesin beğendiği bir mandalina. Tatlı, olgun, iyi mandalina. Kaliteden yana sıkıntı yok. Fakat bazı noktalarda ucuza satılması burayı etkiliyor. Maliyeti karşılayıp karşılamaması konusunda satışlardan ötürü sıkıntı var şu anda. Kilosu satış fiyatı 15 TL, kasa satış fiyatı 13 TL. Market ile burası bir olmaz. Burada insanlar toplaması falan derken uğraşıyor. Mandalina olsun limon olsun her şey doğal. Limonda buranın” diye konuştu.

“Aroması yüksek olduğu için tercih edilen bir mandalina”

Mandalinada satışların düşük olduğunu ifade eden Rahmi Tibet, “Derepazarı mandalinası güzeldir, katkısız, organiktir. Bahçeden alıp buraya getiriyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Aroması yüksek olduğu için tercih edilen bir mandalina. Kilosu 15 TL. kasa hesabına göre verdiğimizde ayarlıyoruz fiyatı. Satışlar düşük. Mersin mandalinası satışlarımızı düşürüyor” ifadelerini kullandı.

Derepazarı mandalinasının tamamen organik olduğunu dile getiren Erkan Selimoğlu, “Çok şükür satışımız var. Her sene, senenin üç, dört ayı buradayız. On bir, on iki tezgâh açıyoruz. Buranın yerlisiyiz. Büyüklerimize seslenmemiz lazım. Mandalinaya bir çözüm bulunması gerekiyor. Fabrika sistemine dönmesi lazım. Türkiye’ye tanıtmamız lazım. Mandalinamız meşhur hale geldi artık. Bu güzergâhtan geçenler bildikleri için buradan mandalina alıyorlar. Dışarıya açılmak, Derepazarı’nın daha güzel reklamını yapmak için fabrika sistem istiyoruz. Organiktir, katkı maddesi yoktur, ilaçlama yoktur. Bazı yerlerde üzerine sprey sıkarlar bizde yoktur. Fiyatlar 10-12 TL arası. Geçen seneye göre satışlar düştü” dedi. 

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