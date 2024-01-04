İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Mustafa Sağlam yönetimindeki otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı mevkisinde İbrahim Ethem Kaymaz'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Sağlam ve Kaymaz ile araçlarda bulunan Hatice Fidan , Fadime Kasal, Ayşe ve Mehmet Kaymaz , Mehmet ve Zehra Sağlam , sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Sağlam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.