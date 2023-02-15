Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzedeler için kışlık giysi dikiyorlar
Rizeli kadınlar, depremzedeler için kışlık giysi dikiyor.
Güneysu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 7 giyim atölyesinde 110 gönüllü kursiyer, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla battaniye, çocuk battaniyesi, bebek takımları, bere, atkı, polar eşofman takımları ve polar montlar dikiyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Rize
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