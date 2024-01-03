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Güncel
AA 03.01.2024 20:47

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ihracat 1 milyar doları aştı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ihracat 1 milyar doları aştı

Buluntu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin yıllık ihracatta iller bazında 23. sırada yer aldığını aktardı.

Yılın ilk yarısında aylık ortalama ihracatın 82 milyon dolarken, ikinci yarısında 88 milyon dolara yükseldiğini vurgulan Buluntu, 6 Şubat depremleri sonrasında ihracatta düşüş yaşandığını anımsatarak, şu ifadelere yer verildi:

"Oldukça iyi başladığımız 2023 yılında asrın felaketi ile büyük bir yıkım yaşadık. Fabrikalarımız yıkılması ve makinelerimiz zarar görmesi üretimlerimizin aksamasına, istihdamdaki kayıplarımız ve küresel ticaretteki daralmalara rağmen yıl sonu itibarı ile 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı başardık. 2024 yılında pazar payımızı büyütmek için çalışmalarımızı sıklaştıracağız. Projelerimizle firmalarımızı ihracata teşvik edeceğiz. Ülke kalkınmamızın temelini oluşturan üretim ve ihracatımıza en fazla katkıyı sunabilmek için 2024 yılında da elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Asrın felaketi ve uluslararası pazardaki zorluklar karşısında verdikleri mücadeleden dolayı tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum."

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