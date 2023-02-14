Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, valilikte düzenlediği basın toplantısında deprem bölgesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Valiliğin başlattığı yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çetinkaya, "İlimizden bu saat itibarıyla 201 tır, 127 kamyon, 267 de binek araç ile yardım malzemeleri ve gıda deprem bölgelerine gönderdik" dedi.

Depremde yaralanan ve enkazdan çıkarılanların tedavisi için çalışmalar yapıldığını ifade eden Çetinkaya, "İlimizde sağlık anlamında bugüne kadar 463 yaralı vatandaşımızın müracaatı veya sevki oldu. Bunların büyük kısmının tedavisi yapıldı. Şu an sağlık kuruluşlarımızda 58 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor, yoğun bakımda 12 hastamız bulunuyor. Hastanemizde de 1 doğum gerçekleşti, hepsine sağlık diliyorum" diye konuştu.

Kırşehir'e gelen depremzedelerin kamu misafirhaneleri, yurtlar ve otellere yerleştirildiğini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

Şu ana kadar ilimize gelen 3 bin 56 depremzedemizin kaydını yaptık. Halen kayıt altına alınmayanların da olduğunu düşünüyoruz. AFAD'a kayıt yapıldıktan sonra barınma ihtiyaçlarının sağlanmasını söylesek de bölgede akrabası olan ya da depremzede getiren vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla kesin rakam söylemek çok kolay değil. Biz duyurular yaparak, ilimizde bulunan depremzedelerin AFAD'a gelip kayıt yaptırmalarını istiyoruz. Kapasitemizi etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın yemek, giyim ve kişisel ihtiyaç malzemelerini veriyoruz, ayrıca bu vatandaşlarımızı sağlık taramasından da geçiriyoruz.

İlgili daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, depremzedelere verilmek üzere gıda kolileri, hijyen malzemeleri ve kışlık giysilere ihtiyaç olduğu kaydedildi.