Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-23 Mayıs'ta çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 8'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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