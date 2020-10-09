İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik 4 aylık takip sonrası bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 1 pos cihazı, bilgisayar, 5 senet, 1 yazar kasa, 3 cep telefonu, 75 tabanca mermisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.