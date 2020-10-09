Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 699 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ordu'nun Ünye ilçesinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ünye'den yola çıkan aracı takibe alan ekipler, aracı İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 kilo 699 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A. ve M.B. emniyete götürüldü.
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