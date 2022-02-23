Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de `terör propagandası`
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı suçlamasıyla haklarında 1 yıl 4 ay ve 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ile B.D’nin kentte olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
Etiketler: Denizli Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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