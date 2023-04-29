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Güncel
İHA 29.04.2023 08:40

Denizli'de sahte alkol can aldı

Denizli’de sahte alkol aldığı iddia edilen kişi evinde ölü bulundu.

Denizli'de sahte alkol can aldı
[Fotograf: İHA]

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde, yakınlarının bir süredir haber alamadığı tekstil sahibi 62 yaşındaki Talip Kızakoğlu, evinde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kızakoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde çok sayıda sahte alkolle karşılaşan güvenlik güçleri, detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre Kızakoğlu’nun sahte alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Denizli Sahte Alkol
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