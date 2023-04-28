Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.04.2023 17:39

İngiltere'den Polonya'ya 1,9 milyar sterlinlik hava savunma sistemi ihracatı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Polonya'ya 1,9 milyar sterlinlik (yaklaşık 2,4 milyar dolar) hava savunma sistemleri ihracatı yapmak üzere anlaşma imzalandığını duyurdu.

İngiltere'den Polonya'ya 1,9 milyar sterlinlik hava savunma sistemi ihracatı

Sunak, Avrupa'nın güvenliği için iki ülke arasındaki anlaşmanın bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu 1,9 milyar sterlinlik anlaşma, Avrupa hava savunmasını güçlendirmenin yanı sıra, ekonomiyi büyütme taahhüdünü de yerine getirmeyi ve ülkede daha iyi ücretli iş imkanlarının oluşmasını destekleyecek.

(İngiliz füze sistemleri şirketi) MBDA'nın Polonya'ya ihraç edeceği İngiliz tasarımı Ortak Hava Savunma Modüler Füzeleri (CAMM), ordu ve Kraliyet Donanması'nın da kullandığı en yeni nesil hava savunma sistemi" ifadelerini kullandı.

Sistemin 25 kilometre uzaklığa kadar olan gelişmiş hava ve füze hedeflerini angaje edebildiğini kaydeden Sunak, bu anlaşmanın MBDA bünyesinde ülkede 500 istihdam yaratacağını söyledi.

Sunak, Rusya-Ukrayna savaşından beri Avrupa-Atlantik savunmasını güçlendirmede önemli bir rol oynadıklarını ve anlaşmanın müttefikleriyle birlikte gelecek nesiller için güvenliği korumaya bağlı olduklarının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, söz konusu anlaşma NATO'da türünün en büyük ikili Avrupa hava savunma sistemleri anlaşmalarından biri ve İngiltere ile Polonya arasındaki yakın iş birliğinin zirve noktası.

Anlaşma kapsamında, Polonya'ya 22 adet CAMM ve fırlatıcılar sağlanacak.

ETİKETLER
İngiltere Polonya
Sıradaki Haber
Sağanak zincirleme kazaya neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:11
Yurt dışında oy verme işlemi başladı
17:50
Zelenskiy: Kırım'ı tekrar Ukrayna kontrolüne almakta başarılı olacağımıza inanıyorum
17:38
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu
17:38
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
18:01
Evlenen kadın kendi soyadını tek başına kullanabilecek
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Çam Dağı'nda ilkbahar renklerine "sis filtresi"
Çam Dağı'nda ilkbahar renklerine "sis filtresi"
FOTO FOKUS
Evlenen kadın kendi soyadını tek başına kullanabilecek
Evlenen kadın kendi soyadını tek başına kullanabilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ