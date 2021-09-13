İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan tedarik ettiği sahte paralarla kentteki marketlerde alışveriş yaptığı belirlenen A.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının ev ve aracındaki aramada, sahte banknotlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.