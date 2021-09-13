Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fındık hırsızları suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Giresun'da fındık hırsızları suçüstü yakalandı
Giresun'da alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Esentepe Köyü'nden M.B. isimli şahıs kendisine ait 5 çuval (200 kg) fındığın 2 şahıs tarafından bir araca yüklendiğini fark etti. M.B.’nin şahıslara müdahale etmesi üzerine şahıslar M.B’ye bıçak çekerek çaldıkları fındık ile kaçtı. Fındık hırsızlığı ihbarının jandarma ekiplerine ulaşmasının ardından şüpheli şahıslar çaldıkları fındık ile birlikte yakaladı. Şüpheli şahıslar Ü.D. ve H.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Sıradaki Haber
Trabzon'da balık tezgahlarında palamut ve istavrit bolluğu yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz