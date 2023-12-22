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Güncel
AA 22.12.2023 12:52

Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Azra Ümmü D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi olan Azra Ümmü D.'ın cenazesi otopsiye gönderildi.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen diğer yaralı Muhammed Yahya B.'nun da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan polis ekipleri, yayalara çarpan otomobili, kaza yerine yakın bir mevkide park halinde buldu. Şüpheli 3 kişi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Azra Ümmü D. ile Yahya B.'ya çarparak kaza yerinden uzaklaşmıştı.

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