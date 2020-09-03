Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.