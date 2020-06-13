Denizli, Barutçular Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar (70) ve Ümmü (60) Adıgüzel çifti, dün öğleden sonra bir yakınlarının nikahına gitmek üzere evlerinden ayrıldı. Akşam geç saatlerde dönen çift, evlerinin tavanını çökmüş halde buldu.

Adıgüzel çifti, geceyi komşularında geçirdi.

Yaşar Adıgüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde şans eseri kimsenin olmadığını kaydederek, "KOAH hastasıyım. Evde olsaydım kesin ölürdüm. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.