Mehmet Uz idaresindeki 06 BF 8665 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı.

Kazada araç içinde sıkışan Uz ile yanındaki eşi Gülsüm Uz sağlık ekiplerince çıkartılarak Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolundaki trafik akışı, bir süre kontrollü sağlandı.

- 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Huriye Topçu yönetimindeki 20 AAP 988 plakalı otomobil, Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı'nda Erkan Akay idaresindeki 20 GF 598 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Bu sırada bulvarda ilerleyen Arif Aksoy'un kullandığı 20 VO 744 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Topçu ile Aksoy'u yaptığı çalışmayla kurtardı. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.