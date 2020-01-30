Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Haber Giriş: Kaynak: AA
Rus donanmasına ait bir askeri gemi ile römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosunda görevli 770 borda numaralı açık deniz mayın tarama gemisi "Valentin Pikul" ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör saat 13.20 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.
Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği askeri gemi ve römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.