Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kızını pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Buldan ilçesinde tartışma sırasında kızını pompalı tüfekle yaralayan ve gözaltına alınan kişi, cezaevine gönderildi.
Yeni Mahallesi'nde 6 Haziran'da yaşanan olayla ilgili yakalanan A.A. (52), sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının emniyetteki ifadesinde kızına erkek arkadaşının evine gittiği için sinirlenerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Olayda ağır yaralanarak Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan Kadriye Esenay A'nın (25) hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
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