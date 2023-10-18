Denizli'de kitap fuarı yoğun katılımla devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi 6'ncı Kitap Fuarı, 13 Ekim'de kapılarını kitapseverlere açtı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda devam eden 6'ncı Kitap Fuarı, yüzlerce yazar, yayınevi, ünlü isimlerin katılımı ile imza günleri ve söyleşilerle devam ediyor. Bu yılki fuara yoğun ilgi gösteren kitapseverler, kitaba dokundukça mutlu olduklarını söyledi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Cumhuriyetin 100'üncü yılında kitap fuarının 6'ncısını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "238 yayın evi var, 216'da yazarımız var. Her geçen gün güçleniyor. Kitap aslında hayatımızın temeli yılların birikimi o kitaplarda saklı. Ömürlerini veren büyüklerimiz, ecdatlarımız var ve o eserleri kavuşmak, buluşmak onlara daha kolay ulaşılabilir hale getirmek noktasında çocuklarımızı gençlerimizi bu fuara davet ediyoruz. Tüm insanlarımızı bu fuara davet ediyoruz. Çocuklarımız okusun, imkân bulsun ve kitapla çok rahat uygun fiyatla buluşsun istiyoruz. Onlar inşallah bizden daha başarılı olacaklar ve ülkemizi, şehrimizi, insanlığı daha da yukarıya çıkarma noktasında yürüyecekler. Onların donanımlarını arttırmak ve imkanlarını arttırmak noktasında böyle gayretlerimizi ve projelerimizi yaparak yolumuza devam ediyoruz" dedi.



Saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilen fuar, 22 Ekim'e kadar açık kalacak.