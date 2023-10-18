Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 18.10.2023 17:13

Denizli'de kitap fuarı yoğun katılımla devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kitap Fuarı, yüzlerce yazar, yayınevi, ünlü isimlerin katılımı ile imza günleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Denizli'de kitap fuarı yoğun katılımla devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi 6'ncı Kitap Fuarı, 13 Ekim'de kapılarını kitapseverlere açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda devam eden 6'ncı Kitap Fuarı, yüzlerce yazar, yayınevi, ünlü isimlerin katılımı ile imza günleri ve söyleşilerle devam ediyor. Bu yılki fuara yoğun ilgi gösteren kitapseverler, kitaba dokundukça mutlu olduklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Cumhuriyetin 100'üncü yılında kitap fuarının 6'ncısını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "238 yayın evi var, 216'da yazarımız var. Her geçen gün güçleniyor. Kitap aslında hayatımızın temeli yılların birikimi o kitaplarda saklı. Ömürlerini veren büyüklerimiz, ecdatlarımız var ve o eserleri kavuşmak, buluşmak onlara daha kolay ulaşılabilir hale getirmek noktasında çocuklarımızı gençlerimizi bu fuara davet ediyoruz. Tüm insanlarımızı bu fuara davet ediyoruz. Çocuklarımız okusun, imkân bulsun ve kitapla çok rahat uygun fiyatla buluşsun istiyoruz. Onlar inşallah bizden daha başarılı olacaklar ve ülkemizi, şehrimizi, insanlığı daha da yukarıya çıkarma noktasında yürüyecekler. Onların donanımlarını arttırmak ve imkanlarını arttırmak noktasında böyle gayretlerimizi ve projelerimizi yaparak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilen fuar, 22 Ekim'e kadar açık kalacak. 

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Düzce'de Filistin'e destek programı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
Abisinin İsrail saldırısında öldüğünü Yalova'da sosyal medyadan öğrendi
17:44
İsrail'de siren sesleri yükseliyor
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil ve Özdemir Bayraktar'ı andı
17:35
ABD, BM Güvenlik Konseyinde çatışmalara ara verilmesini isteyen tasarıyı veto etti
17:33
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
17:20
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD, İsrail'in suç ortağıdır"
Diyarbakır'da tescilli bileziğin tanıtımı yapıldı
Diyarbakır'da tescilli bileziğin tanıtımı yapıldı
FOTO FOKUS
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ