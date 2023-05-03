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Güncel
İHA 03.05.2023 10:58

Denizli'de kaçakçılık şebekelerine göz açtırılmıyor

Denizli’de kaçakçılık yapanlara yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde, yakalanan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de kaçakçılık şebekelerine göz açtırılmıyor

Denizli’de son bir hafta kaçakçılığın önüne geçmek için faaliyetler genişletildi.

Tütün ve tütün mamulleri ile eşya kaçakçılığı suçlarının önlenmesi amacıyla ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 3 şüpheli yakalandı. Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığında yakalanan 1 şüpheliden 7 bin 20 adet sarma sigara, bin 632 adet sigara sarma kâğıdı ele geçirildi. Kaçakçılık suçundan 2 kişi ile ilgili adli makamlarca işlem yapılırken, Nitelikli Dolandırıcılık suçundan ise hakkında 5 yıl netleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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