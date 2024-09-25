Denizli'de ihracatlık nar hasadı başladı

Pamukkale ilçesinin Irlıganlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilk hasada katılan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, bölgenin tarımsal üretim anlamında potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, tarımsal üretimin öneminin son yıllarda daha iyi görüldüğünü kaydetti.

Üretim planlaması ve yeni destekleme modeliyle daha etkili, verimli bir üretim gerçekleştirileceğini ifade eden Coşkun, nar hasadının çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar da 50 bin tonun üzerinde nar rekoltesi beklediklerini anlatarak, kentte meyvecilik açısından narın önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Geçen yıl Denizli'de 2 bin 377 hektar alanda 49 bin 381 ton nar üretimi gerçekleştiğini kaydeden Çınar, "Dekara düşen ortalama nar verimi 2 bin 77 kilogram. Meyve veren yaştaki ağaç sayısı 1 milyon 337 bin 622 adet, meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı 204 bin 391 adettir. Meyve veren ağaç başına ortalama verim 37 kilogramdır." diye konuştu.

Çınar, kentte "hicaz" türü narın yetiştiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"Tat, renk, aroma, kalite ve kantitesinin yüksek olması, pestisit kalıntısı probleminin olmayışı bakımından ihracatçı firmaların tercih nedeni olmaktadır. Önceki yıllarda, üretimi yapılan narların yüzde 70-80'i Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Rusya Federasyonu ve Ukrayna'ya ihraç edilmiştir."