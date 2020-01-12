Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 3 doktor, 39 sağlık personeli, 10 ambulans, 60 araç ve 187 personeliyle ücretsiz hizmet sunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak" sloganıyla faaliyete geçen projede ihtiyaç sahibi vatandaşların 226 bin kez ziyaret edildiğini ifade etti.

Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiğini bildiren Zolan, 2019 yılında 6 bin 29 kişiye evde bakım, 7 bin 893 kişiye evde sağlık ve 2 bin 333 kişiye de hasta nakil hizmeti vererek ihtiyaç sahibi 16 bin 255 vatandaşın imdadına koştuklarını kaydetti.

Zolan, projenin 19 ilçe ve 622 mahallede canla başla hizmet verdiğini belirterek, "Şükürler olsun ki sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Ekiplerimiz Denizlimiz'in tamamında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyor. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için her zaman hazırız. Nerede muhtaç insanımız varsa bizlere bildirin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA