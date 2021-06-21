Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 4 inek telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Kale ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Koçarboğazı Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Haydar Şipal, gök gürültüsünün ardından bahçesinden ses geldiğini duyarak ahırı kontrol etti.
Ahırdaki 4 ineğin hareketsiz yattığını gören Şipal, durumu veteriner hekime bildirdi. Veteriner hekim, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu belirledi.
Şipal, hayvanlarını kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Ahıra gittiğimde 5 ineğimden 4'ünün yerde durduğunu gördüm. Hayvancılıkla uğraşıyorum ve başka bir geçim kaynağım yok. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum" dedi.
Etiketler: Hayvancılık
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