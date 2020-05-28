Denizli'nin Acıpayam ilçesinde alınan bilgiye göre, Bademli Mahallesi'nde Osman Akın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 ekiple yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangından sonra yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Osman Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.