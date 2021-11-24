Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı düştü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Denizli Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.
Denizli'nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde başlayan sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı.
Etrafındaki orman ve doğal güzellikleriyle öne çıkan merkezde, dün gece saatlerde etkili olan kar yağışıyla yüksek bölgeler beyaz rengi aldı.
Etiketler: Denizli
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