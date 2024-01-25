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Güncel
İHA 25.01.2024 13:12

Denizli AK Parti yol haritasını belirledi

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden Adayı Osman Zolan’ı makamında ziyaret ederek 31 Mart 2024 seçimlerinin yol haritası çizmek için bir araya geldiler.

Denizli AK Parti yol haritasını belirledi

AK Parti Denizli teşkilatında yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesi yol haritası belirleme çalışmaları sürüyor.

Seçim çalışmaları için AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Osman Zolan’ı makamında ziyaret eden Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Başkan Zolan ile yapılan ve bundan sonra yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

"Cumhur ittifakımızla birlikte Denizli'mizde AK Parti belediyeciliğini milletimizin desteğiyle devam ettireceğiz" diyen Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, “Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Adayımız Osman Zolan’ın her zaman yanındayız. AK Parti Denizli İl teşkilatı olarak gece gündüz soğuk sıcak demeden bahane üretmeden bir kez daha Denizlili hemşerilerimizle birlikte destan yazacağız” diye konuştu.

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