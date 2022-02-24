Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle Demirci - Simav kara yolunda tedbir alındı.
İlçede 1470 rakımlı Akçakertik, Büyük Yayla, Demirci Dağı, Sarıçayır ve Türkmen dağı mevkileri, kar yağışı sonucu beyaza büründü.
Bölgede fırtına sebebiyle kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşüyor.
Demirci Karayolları ekipleri de Demirci - Simav kara yolu üzerindeki Akçakertik mevkiinde tedbir aldı.
Etiketler: Manisa Kar Yağışı
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