Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da kumar baskını yapılan iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kumar oynandığı iddia edilen ruhsatsız iş yerinde 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kumar oynatıldığı ihbarı yapılan mekana polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde 4 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Yapılan aramada 700 gram uyuşturucu madde, iskambil kağıtları, mermi ve bir miktar para bulundu.
İş yeri sahibine kumar oynatma ve uyuşturucu madde bulundurma, 4 kişiye de kumar oynama suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca ruhsatsız iş yeri Sungurlu Belediyesince mühürlendi.
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