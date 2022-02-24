Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kumar oynatıldığı ihbarı yapılan mekana polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde 4 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Yapılan aramada 700 gram uyuşturucu madde, iskambil kağıtları, mermi ve bir miktar para bulundu.

İş yeri sahibine kumar oynatma ve uyuşturucu madde bulundurma, 4 kişiye de kumar oynama suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca ruhsatsız iş yeri Sungurlu Belediyesince mühürlendi.