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Güncel
AA 19.10.2024 17:20

Demirci'de cennet elması üretimi artıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde cennet elması üretiminin arttığı belirtildi.

Demirci'de cennet elması üretimi artıyor

İlçede Söğütçük, Mahmutlar, Çanakçı ve Ulacık mahallelerinde cennet elması yetiştiriliyor.

Kadınlar imece usulü hasat ettikleri ürünleri, kabuklarını soyup sıcak suda bir süre beklettikten sonra kuruması için balkonlarına asıyor. Yaklaşık 15 gün askıda bekleyen cennet elmaları kuruduktan sonra çeşitli illerdeki alıcılara gönderiliyor.

Demirci'de cennet elması üretimi artıyor

Demirci Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçenin iklim olarak cennet elması üretimine elverişli olduğunu ifade ederek, "İlçemizde son yıllarda cennet elması üretimi arttı. Özellikle Söğütçük mahallemizde kapama bahçe modeli ile üretim yoğun olarak yapılıyor." dedi.

Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi ise cennet elmasında üretimin son 5 yıldır ciddi şekilde arttığını, bu yıl rekoltenin 100 tona yaklaştığını anlattı.

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Manisa Tarım ve Orman Bakanlığı
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