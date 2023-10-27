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Güncel
İHA 27.10.2023 09:36

Cumhuriyet'in 100’ncü yılı kutlamaları Kop Dağı Şehitliğindeki yürüyüşle başladı

Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümü nedeniyle Bayburt Valiliği tarafından çeşitli etkinliklere imza atılıyor. Bu yıl cumhuriyetin yüzüncü yılına tekabül etmesiyle birlikte büyük organizasyonlara hazırlanan Bayburt Valiliği, etkinliklerin ilk ayağını Kop Dağı Şehitliğinde başlattı.

Cumhuriyet'in 100’ncü yılı kutlamaları Kop Dağı Şehitliğindeki yürüyüşle başladı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kurum amirleri, emniyet mensupları, MEB AKUB ekibi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Şehitler için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarının ardından şehitliğe çiçekler bırakıldı ve dualar edildi. Katılımcılara hitap eden Vali Eldivan, bağımsızlığa giden yolda Kop Savunmasının en az Çanakkale Zaferi kadar önem taşıdığına vurgu yaptı. Konuşmasının devamında asırlaşan Cumhuriyet'in temellerinin atılmasında emeği geçen aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ederek katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti. Türkiye Yüzyılı temalı program, bayraklar eşliğinde tören yürüyüşü ve siperliklerin gezilmesiyle devam etti. Etkinlikler, katılımcılara çorba ikramıyla sona erdi.

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