Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Fuat Oktay Katar Recep Tayyip Erdoğan
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