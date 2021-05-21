Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4'üncü yargı paketi toplantısı
[Fotoğraf: AA]
İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yapılacak düzenlemeler ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıda, 4'üncü yargı paketinde yapılacak düzenlemeler ele alındı.
Beştepe'de yargı düzenlemeleri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıya; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları bürokratları katıldı.
[Fotoğraf: AA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay]
İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında 4'üncü yargı paketinde yapılması planlanan düzenlemeler değerlendirildi.
Konuya ilişkin yapılan istişarelerin ardından, kısa süre içinde detayları görüşmek üzere tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.
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