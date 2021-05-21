Beştepe'de yargı düzenlemeleri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıya; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları bürokratları katıldı.

[Fotoğraf: AA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay]

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında 4'üncü yargı paketinde yapılması planlanan düzenlemeler değerlendirildi.

Konuya ilişkin yapılan istişarelerin ardından, kısa süre içinde detayları görüşmek üzere tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.