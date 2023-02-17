Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'un Alaca ilçesinde 248 depremzede misafir ediliyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden 55 aileden oluşan 248 kişi, Çorum'un Alaca ilçesine geldi.
Alaca Belediyesi, ilçede evi bulunan ancak ilçe dışında yaşayan Alacalılarla irtibata geçerek, evlerin depremzedelere tahsis edilmesini sağladı.
Belediye görevlilerince eşyalı 52 eve yerleştirilen 55 depremzede aileye gıda yardımı da yapıldı.
Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, depremzedeleri evlerinde ziyaret etti.
Şaltu, afetin ardından Alaca halkının depremzedelere kucak açtığını söyledi.
Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyalarına halkın yoğun destek verdiğini belirten Şaltu, ilçeye gelen depremzedelerin de yine vatandaşların evlerine yerleştirildiğini kaydetti.
Şaltu, Alaca halkına yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür etti.
Etiketler: Çorum Deprem Kahramanmaraş
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