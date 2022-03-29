Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edilen dernek merkezine operasyon yapıldı.

Aramada, dernek merkezinin çelik kapısının üzerinde açılan bölmeye gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, mutfak dolabının altına gizlenmiş ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi yakalandı.

Ruhsatsız silah kullandıkları tespit edilen 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon anı, polis kamerasına yansıdı.