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Güncel
AA 22.05.2024 09:28

Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı

Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı.

Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı

Selime A. (46) Çorum'da Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta kaldırımda yürürken, altından geçtiği ağacın kırılan dalı üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı

1 kişi hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların yardımıyla ağacın altından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağaçtan kopan parçalar, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek yol üzerinden kaldırıldı.

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