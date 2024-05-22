Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı.

Selime A. (46) Çorum'da Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta kaldırımda yürürken, altından geçtiği ağacın kırılan dalı üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla ağacın altından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağaçtan kopan parçalar, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek yol üzerinden kaldırıldı.